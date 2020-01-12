Хоккейный «Сокол» в Тюмени прервал победную серию

Хоккейный «Сокол» не смог победить во втором противостоянии с тюменским «Рубином». Если первая встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу красноярцев, во втором поединке хозяева оказались сильнее - 2:0.

«Сегодня сыграли настолько, насколько хватило сил. Ребята старались, бились. В третьем периоде попросили рисковать, пошли в атаку, были моменты, но, к сожалению, вратарь хозяев выручил. Не получилось забить. И «Рубин» сегодня сыграл иначе, чем в первом матче. Считаю, что команда неплохо провела выездные матчи, возвращаемся домой, восстанавливаемся и готовимся к следующим матчам», - заявил после игры главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Отметим, что из четырех выездных встреч красноярцы победили в трех. Теперь команда возвращается на домашний лед. Накануне стартовала продажа билетов. Игры пройдут в «Платинум Арене». 16 января «крылатые» сыграют против «Южного Урала», 18 января с «Челметом», 20-го с «Зауральем», а 22 января с «Горняком». Приобрести билеты можно на сайте клуба, в терминалах «Платежка» и в городских кассах. Стоимость 200-400 рублей. Билеты, купленные онлайн на сайте, распечатывать не обязательно. Достаточно их сохранить на телефоне, а при проходе на арену открыть в своём гаджете и поднести штрих-кодом или QR-кодом к сканеру-считывателю турникета. Детям до 7 лет вход свободный без предоставления отдельного места.

фото: ХК «Сокол»