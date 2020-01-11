Красноярский «Сокол» побил рекорд в игре с одним из лидеров чемпионата

Красноярский «Сокол» побил рекорд с одним из лидеров чемпионата. Накануне красноярцы в Тюмени встречались с местным «Рубином». Перед этой встречей расклады явно говорили в пользу хозяев - они возглавляли конференцию, при этом «Сокол» занимал в ней четвертое место.

Уже в первом периоде красноярцы дали понять, что приехали побеждать - дважды Князев огорчил вратаря хозяев. Далее - во втором и начале третьего периода - забивал «Рубин», сумев сравнять счет. Однако «Сокол» на 51 минуте благодаря шайбе Журавлева вышел вперед и своего уже не упустил.

Победа над лидером конференции стала восьмой подряд и рекордной за всю историю клуба.

«Неплохо действовали в первом и третьем периодах. Второй получился скомканным. Соперник нас поджал, заставлял ошибаться, оказывал давление на всех участках площадки. Не успевали начинать правильно атаку, поэтому преимущество растеряли. Но, в целом, ребятам благодарен, что при счёте 2:2 проявили характер, смогли забросить нужную шайбу и в концовке выстоять», - заявил после матча главный тренер красноярцев Владислав Хромых.

Отметим, сегодня команды проведут вторую встречу.

фото: ХК «Сокол»