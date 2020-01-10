Красноярский «Сокол» встретится с одним из лидеров ВХЛ

10 и 11 января красноярскому «Соколу» предстоит сразиться с одним из лидеров ВХЛ - тюменским «Рубином».

На сегодняшний день команда из Красноярска занимает девятое место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги (54 очка). Соперник «Сокола» является лидером Конференции 2, а в общем рейтинге идет на третьем месте после «Динамо СПб» и «СКА-Нева».

Третий матч «Сокола» в 2020 году начнется в 21:00 во «Дворце спорта» в Тюмени. Трансляцию традиционно можно будет посмотреть на YouTube-канале ВХЛ.

Напомним, начало года стало удачным для красноярских хоккеистов. «Сокол» на выезде дважды обыграл «Югру». Первый матч в Ханты-Мансийске завершился со счетом 4:3. Победную шайбу в овертайме отправил Алексей Князев. Вторая игра стала разгромной - красноярцы победили со счетом 2:0.

Фото: «Сокол»