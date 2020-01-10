Волейбольный «Енисей» уступил «Локомотиву» в матче Кубка Сибири и Дальнего Востока

Волейболисты «Енисея» потерпели поражение от «Локомотива» во втором матче в рамках Кубка Сибири и Дальнего Востока. Встреча завершилась со счетом 0:3 (20:25, 15:25, 21:25), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Самым результативным игроком матча в составе «Енисея» стал диагональный Антон Мысин – за игру он заработал 9 очков.

Следующий матч красноярцы проведут в пятницу, 10 января, против «Югры-Самотлор» из Нижневартовска. Начало встречи в 16:00.

Добавим, что накануне фортуна отвернулась и от женской команды «Енисея». Во втором матче Кубка Сибири и Дальнего Востока красноярки уступили «Сахалину» со счетом 1:3 (25:22, 26:28, 19:25, 20:25). Самым результативным игроком матча стала диагональная Марта Дрпа, которая набрала 27 очков.

Фото: vk.com/vcenisey