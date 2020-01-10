В Красноярске состоится матч ветеранов хоккея с шайбой и мячом

В Красноярске на льду «Кристалл. Арены» состоится матч ветеранов хоккея с шайбой и мячом. На площадку выйдут команды «Енисей» и «Енисейская Сибирь» - клюшки скрестят именитые мастера из Красноярского края и соседних республик - Тывы и Хакасии.

Тренируют спортсменов Сергей Ломанов-старший и Валерий Семин.

«Они будут руководить действиями игроков, определят тактику и стратегию игры. Матч будет состоять из двух периодов - первые 30 минут участники сразятся в хоккей с шайбой, вторые - в хоккей с мячом», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ХК «Енисей».

Игра состоится 12 января в 17:00 в «Кристалл- арене». Вход на матч легенд спорта свободный.