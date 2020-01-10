10 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске состоится матч ветеранов хоккея с шайбой и мячом

Главная Спорт
Красноярск
09:15 10 Января 2020
спорт, красноярск, игра
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске на льду «Кристалл. Арены» состоится матч ветеранов хоккея с шайбой и мячом. На площадку выйдут команды «Енисей» и «Енисейская Сибирь» - клюшки скрестят именитые мастера из Красноярского края и соседних республик - Тывы и Хакасии.

Тренируют спортсменов Сергей Ломанов-старший и Валерий Семин.

«Они будут руководить действиями игроков, определят тактику и стратегию игры. Матч будет состоять из двух периодов - первые 30 минут участники сразятся в хоккей с шайбой, вторые - в хоккей с мячом», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ХК «Енисей».

Игра состоится 12 января в 17:00 в «Кристалл- арене». Вход на матч легенд спорта свободный.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» уступил «Локомотиву» в матче Кубка Сибири и Дальнего Востока

Волейбольный «Енисей» уступил «Локомотиву» в матче Кубка Сибири и Дальнего Востока

10 Января 2020 г.
Счет встречи - 0:3
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» на выезде обыграл «Югру»

Красноярский «Сокол» на выезде обыграл «Югру»

9 Января 2020 г.
Игра завершилась со счетом 2:0
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» обыграл «Югру» в первом матче 2020 года

Красноярский «Сокол» обыграл «Югру» в первом матче 2020 года

6 Января 2020 г.
Счет встречи - 4:3
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на Рождественский полумарафон

Красноярцев позвали на Рождественский полумарафон

6 Января 2020 г.
Опубликована программа традиционного спортивного события
Новости Красноярска: В Октябрьском районе открылся новый каток с подсветкой и музыкальным оформлением

В Октябрьском районе открылся новый каток с подсветкой и музыкальным оформлением

31 Декабря 2019 г.
Бесплатный вход для второго посетителя
Новости Красноярска: На красноярском чемпионате России фигуристы разыграли все медали

На красноярском чемпионате России фигуристы разыграли все медали

29 Декабря 2019 г.
Чемпионами в парах стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, среди женщин – Анна Щербакова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Выделенным полосам в Красноярске придумали новый график работы

Выделенным полосам в Красноярске придумали новый график работы

6 Января 2020 г.
Они не будут действовать по праздникам и выходным
Новости Красноярска: Участок трассы в Красноярском крае освятили после массовых ДТП с погибшими

Участок трассы в Красноярском крае освятили после массовых ДТП с погибшими

9 Января 2020 г.
Настоятель прочитал молитвы
Новости Красноярска: Застройщика проблемных домов на Грунтовой ждет суд

Застройщика проблемных домов на Грунтовой ждет суд

9 Января 2020 г.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы за обман дольщиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19