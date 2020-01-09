Красноярский «Сокол» на выезде обыграл «Югру»

Хоккейный «Сокол» одержал победу в ответном матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Югры». В Ханты-Мансийске красноярцы разгромили соперника со счетом 2:0.

Голы на счету Артура Болтанова и Владимира Короткова, а у вратаря Евгения Киселева третий сухарь в текущем сезоне, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наставник красноярской команды Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции отметил, что в ответной игре хоккеисты учли ошибки, допущенные в первом матче с «Югрой».

Напомним, 6 января встреча также завершилась для «Сокола» победой со счетом 4:3.

«Ошибки, которые привели в первой игре к голам в наши ворота, мы довели до ребят. Хотя в третьем периоде у нас было много удалений – сразу четыре. Создаем себе трудности и героически их преодолеваем», - заявил Хромых.

Добавим, что открыты продажи билетов на матчи «Сокола» в новом году. Команда продолжит играть в «Кристалл Арене».