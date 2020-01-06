Красноярский «Сокол» обыграл «Югру» в первом матче 2020 года

Хоккейный «Сокол» победил «Югру» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Первая игра 2020 года завершилась со счетом 4:3.

Оба соперника имели похожие показатели заброшенных и пропущенных шайб в сезоне 2019 года. Игрок «Сокола» Артем Севостьянов открыл счет. Затем Алексей Митрофанов обошел защиту и удвоил преимущество.

Третий гол также на счету нападающего красноярской команды - Митрофанов быстрее всех отреагировал на отскок шайбы и отправил ее в пустой угол ворот.

После трех пропущенных голов атаковать начали соперники, сравняв счет буквально за две минуты. Точку в овертайме поставил Алексей Князев - 4:3.

Отметим, что 7 января команды проведут ответный матч в Ханты-Мансийске. Игра начнется в 15:00.

Фото: ХК «Сокол»