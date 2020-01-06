Красноярцев позвали на Рождественский полумарафон

Красноярцы, а также жители соседних городов и поселков смогут принять участие в Рождественском полумарафоне. Спортивное мероприятие состоится 7 января, сообщили в краевом министерстве спорта.

«В традиционном забеге принять участие планируют представители Ачинска, Дивногорска, Емельянова, Енисейска, Железногорска, Зеленогорска, Иланского, Канска, Большой Мурты, Кемерово, Сосновоборска, Уяра, Перми, Саяногорска, Тайги, Барнаула, Томска, Удан-Удэ и Читы», - рассказали в спортивном ведомстве.

В программе полумарафона два забега - на 5,2 км и 21,1 км. На дистанции 5 км смогут попробовать свои силы участники старше 12 лет, в полумарафоне допускаются спортсмены старше 16 лет. Старт и финиш пройдут на Центральном стадионе.

Организаторы опубликовали программу забега:

08:30-10:30 – выдача стартовых пакетов и нагрудных номеров (о. Отдыха, 15 А, в холле Центрального стадиона)

10:45 – церемония открытия соревнований

11:00 – старт на дистанции

12:00 – 14:30 церемонии награждения победителей и призеров

Напомним, в прошлом году в Красноярске разыграли 400 медалей Рождественского полумарафона.

Фото: krasmarafon.ru