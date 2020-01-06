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Красноярцев позвали на Рождественский полумарафон

Главная Спорт
Красноярск
17:16 6 Января 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы, а также жители соседних городов и поселков смогут принять участие в Рождественском полумарафоне. Спортивное мероприятие состоится 7 января, сообщили в краевом министерстве спорта. 

«В традиционном забеге принять участие планируют представители Ачинска, Дивногорска, Емельянова, Енисейска, Железногорска, Зеленогорска, Иланского, Канска, Большой Мурты, Кемерово, Сосновоборска, Уяра, Перми, Саяногорска, Тайги, Барнаула, Томска, Удан-Удэ и Читы», - рассказали в спортивном ведомстве. 

В программе полумарафона два забега - на 5,2 км и 21,1 км. На дистанции 5 км смогут попробовать свои силы участники старше 12 лет, в полумарафоне допускаются спортсмены старше 16 лет. Старт и финиш пройдут на Центральном стадионе. 

Организаторы опубликовали программу забега:

  • 08:30-10:30 – выдача стартовых пакетов и нагрудных номеров (о. Отдыха, 15 А, в холле Центрального стадиона)
  • 10:45 – церемония открытия соревнований
  • 11:00 – старт на дистанции 
  • 12:00 – 14:30 церемонии награждения победителей и призеров

Напомним, в прошлом году в Красноярске разыграли 400 медалей Рождественского полумарафона. 

Фото: krasmarafon.ru

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