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В Октябрьском районе открылся новый каток с подсветкой и музыкальным оформлением

Главная Спорт
Красноярск
11:25 31 Декабря 2019
каток, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Студенческом городке возле лыжного стадиона «Динамо» (лыжная база «Сибиряк», ул. Ленинградская,72) открылась новая ледовая площадка. На катке смонтированы элементы праздничной подсветки и музыкального сопровождения.

Сегодня площадка будет работать до 18:00, в новогодние праздники покататься можно будет со второго января. Отметим, что весь январь на катке будет действовать акция – бесплатный вход для второго посетителя.

Вход на каток - 55 руб. Прокат - 150 р. в час (взрослые), 90 руб. (дети). Площадка будет работать без выходных с 9:00 до 22:00.

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