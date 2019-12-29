На красноярском чемпионате России фигуристы разыграли все медали

На «Платинум Арене Красноярск» завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию. Об итогах розыгрыша последних медалей турнира сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В субботу определились победители и призеры в парном катании, а также среди женщин. Чемпионами страны в парах стали петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали по сумме за произвольную и короткую программы 233,66 балла и опередили пару Евгения Тарасова – Владимир Морозов всего на 0,5 балла. Бронзовые медали у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Соревнования среди женщин выиграла Анна Щербакова, которая после короткой программы уступала Алене Косторной. Но она в произвольной программе выполнила два четверных лутца и четверной флип, которые вывели ее на итоговое первое место. Два падения Александры Трусовой не позволили ей подняться на место выше третьего.

Сегодня турнир завершится показательными выступлениями.

Фото: страница тренера Этери Тутберидзе в соцсети Instagram