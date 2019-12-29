29 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На красноярском чемпионате России фигуристы разыграли все медали

Главная Спорт
Красноярск
13:25 29 Декабря 2019
катание, фигурное, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На «Платинум Арене Красноярск» завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию. Об итогах розыгрыша последних медалей турнира сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В субботу определились победители и призеры в парном катании, а также среди женщин. Чемпионами страны в парах стали петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали по сумме за произвольную и короткую программы 233,66 балла и опередили пару Евгения Тарасова – Владимир Морозов всего на 0,5 балла. Бронзовые медали у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Соревнования среди женщин выиграла Анна Щербакова, которая после короткой программы уступала Алене Косторной. Но она в произвольной программе выполнила два четверных лутца и четверной флип, которые вывели ее на итоговое первое место. Два падения Александры Трусовой не позволили ей подняться на место выше третьего.

Сегодня турнир завершится показательными выступлениями.

Фото: страница тренера Этери Тутберидзе в соцсети Instagram

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На чемпионате России в Красноярске произвольные программы у пар и у женщин

На чемпионате России в Красноярске произвольные программы у пар и у женщин

28 Декабря 2019 г.
В городе установлено три светодиодных экрана
Новости Красноярска: Экс-директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов возглавил «Аланию»

Экс-директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов возглавил «Аланию»

28 Декабря 2019 г.
Он стал генеральным директором
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» завершил год победой над «Ермаком» в Ангарске

Красноярский «Сокол» завершил год победой над «Ермаком» в Ангарске

28 Декабря 2019 г.
Счет встречи - 3:2
Новости Красноярска: 29 красноярских спортсменов стали кандидатами в олимпийскую сборную России

29 красноярских спортсменов стали кандидатами в олимпийскую сборную России

27 Декабря 2019 г.
Игры пройдут в Токио в 2020 году
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» трижды обыграл «Ермак»

Красноярский «Сокол» трижды обыграл «Ермак»

27 Декабря 2019 г.
Хоккеисты отправили в ворота соперников шесть шайб
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на массовый забег 1 января

Красноярцев позвали на массовый забег 1 января

27 Декабря 2019 г.
Старт в 12:00
Новости компаний
25/12
МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: К вечеру в Красноярске резко похолодает

К вечеру в Красноярске резко похолодает

26 Декабря 2019 г.
Температура опустится на 10 градусов
Новости Красноярска: В Красноярском крае взялись за браконьеров

В Красноярском крае взялись за браконьеров

28 Декабря 2019 г.
Минэкологии края и главное управление МВД России подписали соглашение
Новости Красноярска: На Красноярском водохранилище машина с людьми провалилась под лед

На Красноярском водохранилище машина с людьми провалилась под лед

27 Декабря 2019 г.
Никто не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19