На чемпионате России в Красноярске произвольные программы у пар и у женщин

Выступления фигуристов на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске сегодня, помимо арены, можно будет увидеть на больших экранах. О расписании соревнований сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Большие светодиодные экраны установлены в трех фан-зонах. Они располагаются на восточной и западной сторонах Татышев-парка и на Театральной площади. По данным мэрии Красноярска, в 16:30 начнется трансляция произвольной программы в парном катании. В 19:00 стартует произвольная программа у женщин.

После короткой программы у пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У них 83,91 очка. У идущей второй пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,39. Замыкают тройку Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13). У женщин впереди после короткой программы Алена Косторная (89,96 очка). Она опередила Анну Щербакову (79,93) и Александру Трусову (76,46).

Фото: страница Алена Косторная | Kostornaia Team в соцсети «ВКонтакте»