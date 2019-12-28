Экс-директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов возглавил «Аланию»

Бывший руководитель красноярского футбольного «Енисея» Денис Рубцов стал генеральным директором владикавказской «Алании». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На работу в «Аланию» Рубцова пригласил красноярский миллиардер и президент клуба Владимир Гуриев, который вступил в новую должность в начале декабря.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, сын предпринимателя Данил Гуриев стал единственным владельцем частного футбольного клуба «Алания». Как рассказывал сам учредитель, в спорт его привел «патриотизм» и беспокойство за состояние футбола в Северной Осетии.

Напомним, Денис Рубцов покинул пост директора красноярского футбольного «Енисея» в прошлом месяце. Он проработал в клубе три года. При Рубцове команда дважды занимала третье место в ФНЛ, а в сезоне 2017-2018 годов впервые вышла в Премьер-лигу.