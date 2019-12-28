Красноярский «Сокол» завершил год победой над «Ермаком» в Ангарске

Красноярский «Сокол» на выезде обыграл «Ермак» из Ангарска. Четвертое противостояние команд завершилось со счетом 3:2.

Первая 20-минутка прошла на равных - красноярцы открыли счет после броска Антона Гловацкого. Хозяева быстро отыгрались.

Во втором периоде Анатолий Раенко оформил дубль, увеличив преимущество «Ермака» - 2:1.

Третий период матча не стал победным для команд. Красноярцы динамично атаковали соперника, им удалось сравнять счет - вновь отличился Гловацкий.

Победитель определился в серии буллитов. Игроки «Сокола» реализовали три броска. Отличились Алексей Князев, Григорий Мищенко и Алексей Митрофанов. «Ермак» ответил одним точным броском.

«Тяжелая игра получилась. Благодарен ребятам за то, что сражались до конца, смогли вытянуть концовку и сравнять счет. Неплохо провели овертайм, но не смогли забить, а в серии буллитов, у нас, наверное, было больше мастерства», - прокомментировал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Фото: ХК «Сокол»