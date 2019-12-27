29 красноярских спортсменов стали кандидатами в олимпийскую сборную России

29 спортсменов из Красноярского края стали кандидатами на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Списки подготовило министерство спорта РФ.

Предполагается, что Россию на Олимпиаде-2020 представят 400 участников. В основном составе российской сборной – Юлия Зыкова (пулевая стрельба), Александр Меньков, Артем Макаренко и Тимофей Чалый (легкая атлетика), Арина Опенышева (плавание), Никита Мельников и Мингиян Семенов (греко-римская борьба), Алена Стародубцева и Ханум Велиева (женская борьба), Начын Куулар, Никита Сучков, Александр Кондратов, Игорь Овсянников (вольная борьба), Саян Ондар (дзюдо), Полина Мухгалеева (гребной слалом), Дмитрий и Игорь Полянские (триатлон), Снежанна Кулькова, Евгения Стеблинская, Диана Глушенко и Байзат Хамидова (женское регби).

Еще девять спортсменов попали в резервный состав сборной.

На Паралимпийские игры от Красноярского края могут поехать легкоатлеты Артем Муратов и Вероника Зотова, а также триатлонист Александр Конышев.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА, спортсмены страны четыре года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.