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Красноярский «Сокол» трижды обыграл «Ермак»

Главная Спорт
Красноярск
12:05 27 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» в предпоследнем матче 2019 года переиграл в гостях своего самого принципиального соперника – команду «Ермак». Встреча в Ангарске завершилась накануне со счетом 6:3 в пользу «крылатых».

Игра прошла при явном преимуществе гостей, хотя по итогам двух периодов соперники отметились тремя точными выстрелами в каждые из ворот. В заключительной 20-минутке «Сокол» добавил в движении и еще трижды отправил шайбы в ворота «Ермака».

Голевыми дублями отметились Антон Гловацкий и Алексей Князев. Нападающий Владимир Коротков сделал четыре результативных передачи, что происходит лишь во второй раз в истории «Сокола». Первый обладатель такого достижения – Антон Гловацкий.

Наставник «Сокола» Владислав Хромых отметил, что положительный результат пришел только после перестановок по ходу игры.

«Качельная игра получилась. Она шла на встречных курсах в двух периодах. В третьем мы сделали перестановку, немного перестроились, и получилось забить нужные голы. Настраиваемся на следующую игру», - сказал главный тренер. 

Сегодня соперники снова встретятся в Ангарске, это будет заключительный матч для «Сокола» в 2019 году.      

Фото: «Сокол»

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