Красноярцев позвали на массовый забег 1 января

Для красноярцев подготовили насыщенную спортивную программу в новогодние праздники. Первый забег состоится уже 1 января в полдень. Красноярцам предлагают преодолеть дистанцию в 2020 метров. Всем желающим испытать свои силы в первый день нового года необходимо заранее зарегистрироваться на сайте забега «I Love Running». Старт на площади около БКЗ, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Рождественский полумарафон» состоится 7 января на острове Отдыха. Количество участников ограничено – в ближайшие дни будет объявлена дополнительная регистрация.

Городские спортивные объекты начнут работать со 2 января. Сеансы массовых катаний на коньках пройдут в «Арене. Север», «Кристалл арене», на стадионе «Локомотив».

Выйти на лед стадиона «Енисей» красноярцы смогут 5 января с 17:00 до 19:00. Со 2 по 6 января можно покататься на льду «Платинум Арены».

Со 2 января откроется прокат лыж в МСК «Радуга», - трассы будут освещены. Склон кластера «Сопка» будет работать все праздники с 13:00 до 22:00.

Фото: krastriathlon.ru