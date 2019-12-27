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В Красноярске подведены итоги первого дня ЧР по фигурному катанию

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Красноярск
08:55 27 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Подведены итоги первого соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в «Платинум Арене» Красноярска. Накануне мастерство показывали дуэты в ритм-танце на льду. Лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие 88,43 балла. На втором месте - Александра Степанова и Иван Букин с 87,13 баллов, на третьем – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – в их активе 77,38 баллов.

Победители и призеры в танцах на льду определятся 27 декабря. Соревнования начнутся в 13:30. Также в пятницу в 16:15 произвольную программу покажут мужчины.

Фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы – он получил 88,88 балла. На втором месте Андрей Мозалев, на третьем - Петр Гуменник.

Самое ожидаемое событие на чемпионате России в пятницу - короткая программа среди женщин – на лед выйдут чемпионки Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова.

Прямая трансляция начнется на «Первом канале» в 19:35, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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