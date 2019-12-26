В правобережной «Арене Платинум» в Красноярске открывается чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день короткую программу покажут мужчины, в 12:50 начнутся танцы на льду. Церемония открытия турнира состоится в 15:15, а затем в короткой программе будут соревноваться пары.

Самым зрелищным станет второй день чемпионата. В пятницу, 27 декабря, короткую программу покажут женщины – чемпионки Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова. Также в программе соревновательного дня танцы на льду и выступления мужчин.

В субботу, 28 декабря, произвольную программу покажут пары и женщины. В воскресенье состоится награждение и показательные выступления, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего в турнире участвуют 17 сильнейших спортсменов в мужском одиночном катании, 17 фигуристок, 12 пар, а также 14 дуэтов в танцах на льду. По итогам соревнований будет утвержден окончательный состав сборной России по фигурному катанию для участия на чемпионате Европы в Австрии, а также чемпионе мира в Канаде.

Отметим, что транслировать чемпионат России будут на больших экранах в фан-зонах на острове Татышев, с западной и восточной стороны, а также на Театральной площади. Также посмотреть прямые трансляции можно в эфире федеральных каналов.

Тем, кто будет болеть за спортсменов с трибун, в администрации города советуют воспользоваться общественным транспортом – автобусом, электричкой или такси. Парковку перед «Платинум Ареной» оставят открытой, но количество мест на ней ограничено.

Фото: vk.com/plt_arena_krasnoyarsk