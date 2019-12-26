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В Красноярске создадут центр фигурного катания

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Красноярск
09:15 26 Декабря 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске планируют открыть региональный центр фигурного катания. Он может быть создан на базе «Арены Платинум».

В преддверии открытия чемпионата России в краевой центр прибыли представители Федерации фигурного катания – президент организации Александр Горшков и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Они отметили высокий уровень подготовки города к проведению турнира, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В Красноярске есть хорошая тренировочная арена. Здесь нужно обязательно сделать центр фигурного катания. Со своей стороны мы обещаем сделать все возможное, чтобы в центре страны развивалось фигурное катание, которое так любимо нашим народом», – заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.  

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