В Красноярск прилетели участники чемпионата России по фигурному катанию

Спортсмены прибыли в Красноярск для участия в чемпионате России по фигурному катанию. В аэропорту встречали Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву, Софью Самодурову, Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову.

Открытие соревнований пройдет 26 декабря в «Платинум Арене». Короткая программа среди женщин состоится 27 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, ЧР по фигурному катанию-2019 пропустят некоторые звездные спортсмены: олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт, фигуристка Мария Сотскова, а также спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов. С полным списком участников первенства можно ознакомиться здесь.

Фото: Крайспорт