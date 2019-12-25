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В Красноярск прилетели участники чемпионата России по фигурному катанию

Главная Спорт
Красноярск
08:55 25 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Спортсмены прибыли в Красноярск для участия в чемпионате России по фигурному катанию. В аэропорту встречали Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву, Софью Самодурову, Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову.

Открытие соревнований пройдет 26 декабря в «Платинум Арене». Короткая программа среди женщин состоится 27 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, ЧР по фигурному катанию-2019 пропустят некоторые звездные спортсмены: олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт, фигуристка Мария Сотскова, а также спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов. С полным списком участников первенства можно ознакомиться здесь

Фото: Крайспорт

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