Красноярск претендует на проведение еще одного чемпионского боя

Красноярск может стать площадкой для проведения чемпионского боя в среднем весе WBA. На этот раз соперниками станут россиянин Александр Беспутин и кубинец Йорденис Угас. Спортсмены должны встретиться на ринге в апреле 2020 года. Об этом журналистам рассказал председатель наблюдательного совета федерации бокса Красноярского края Виктор Зубарев.

Александр Беспутин должен защитить титул чемпиона мира. Дата и место боя с кубинским спортсменом пока не определены. Не исключено, что поединок примет Красноярск, где недавно проходил бой между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.

«Ведем переговоры, чтобы бой прошел в России. В случае решения вопроса по России мы предлагаем в качестве места проведения Красноярск», - цитирует ТАСС Зубарева.

Напомним, профессиональная карьера Александра Беспутина началась в 2015 году боем с мексиканцем Фернандо Пализой. До этого в любителях он выступал за Красноярский край, в 2013 году стал чемпионом Европы в весе до 69 кг. Всего на счету 28-летнего россиянина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

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