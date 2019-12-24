Хоккеисты «Енисея» стали победителями первенства мира среди молодежных команд

Хоккеисты красноярского «Енисея» Олег Тарнаруцкий и Илья Лопатин в составе сборной России стали победителями первенства мира по бенди среди молодежных команд. Турнир накануне завершился в Архангельске.

На стадии плей-офф в полуфинале россияне разгромили команду Казахстана со счетом 13:0. В финале российская сборная оказалась сильнее шведов – итог матча 7:1.

«Финальный матч собрал более шести тысяч болельщиков. Против шведов в стартовом составе вышли и два представителя «Енисея» – капитан сборной Олег Тарнаруцкий и Илья Лопатин. На 8-й минуте Тарнаруцкий открыл счет, во втором тайме красноярец отличился снова. За несколько секунд до финального свистка с передачи Ильи Лопатина точку в матче поставил Торгонский», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства спорта.

Олег Тарнаруцкий стал лучшим бомбардиром мирового первенства, забив восемь мячей.

Фото: ХК «Енисей»