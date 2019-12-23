Волейболисты «Енисея» завершат год сибирским дерби

Волейболисты «Енисея» завершат год домашним матчем с новосибирским «Локомотивом». Сибирское дерби состоится в понедельник, 23 декабря, во дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Это встреча в рамках 12 тура предварительного этапа чемпионата России.

«С этой встречи для обеих команд и начинался сезон 2019/2020. В октябре команды устроили пятисетовое противостояние на новосибирской арене. В том матче сильнее оказался «Локомотив», поэтому теперь «Енисей» жаждет реванша на родной площадке», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского волейбольного клуба.

Добавим, что игра начнется в 19:00. Во вторник, 24 декабря, женская команда «Енисея» сыграет с «Динамо-Метар» из Челябинска.

Фото: МВК «Енисей»