Баскетбольный «Енисей» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Енисей» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 101:104 (28:25, 31:29, 19:18, 26:29).

Самым результативным игроком красноярской команды стал Дэвион Берри, набравший 24 очка. Еще 20 очков на счету Томислава Зубчича. У соперников отличились Майкл Дженкинс, который заработал 18 очков, а также Даррал Уиллис с 15 очками.

Отметим, что прошедшая встреча баскетболистов была благотворительной.

Следующий матч мужская команда «Енисея» проведет 27 декабря в Красноярске. Игра против казанского «УНИКСА» начнется в 19:30 в «Арене.Север».

Фото: БК «Енисей»