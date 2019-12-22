Денис Лебедев уступил Табисо Мчуну в поединке за титул WBS silver

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну - россиянин не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Бой прошел накануне в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Денис Лебедев после возобновления спортивной карьеры уступил сопернику по очкам. Судьи единогласно отдали победу боксеру из ЮАР Табисо Мчуну - 119:108, 120:107, 115:112.

Бой был напряженным с первых минут - боксеры сразу заняли центральные позиции на ринге. В первых раундах активнее нападал Мчуну, Лебедев же готовил атаки. Россиянин активизировался к четвертому раунду, став более энергичным на ринге. Но соперник угадывал практически все атаки бывшего чемпиона мира - южноафриканец действовал агрессивно, нанося прямые удары слева и справа. Боксеры простояли 12 раундов.

«Я даже разминался в раздевалке и чувствовал себя уверенно, заряд был только на победу. Но будто какой-то тумблер щелкнул – зажало, скрепило. Одно и то же бью – не получается. Ну, сделай что-нибудь другое – нет, опять то же самое – и опять мимо. Не получилось сегодня… ничего. Я пересмотрел все бои Табисо. Он меня ничем не удивил: провел бой так, как я и ожидал. Себе за этот бой я ставлю «тройку». Сам во всем виноват», - прокомментировал после поединка Лебедев.

Для россиянина это было третье поражение в спортивной карьере. После окончания поединка Лебедев сообщил, что посвящает бой своей новорожденной дочке. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе также объявил журналистам о завершении боксерского пути.

Фото: Крайспорт