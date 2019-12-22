Второе сибирское дерби «Сокол-Ермак» завершилось победой красноярцев

В Красноярске завершилась вторая игра в рамках сибирского дерби хоккейного «Сокола» и ангарского «Ермака». Красноярцы обыграли соперников со счетом 3:1.

Второй матч был еще более напряженным. Соперники не позволяли «Соколу» завладеть шайбой. В первом периоде хоккеисты играли на равных - на гол Александра Дельнова мгновенно ответил Егор Лебедев (1:1).

Во втором отрезке красноярцы доминировали, это демонстрирует количество бросков в створ - 20 против одного. На 34-й минуте Лебедев оформил дубль. Третий период укрепил позиции «Сокола» - Антон Гловацкий завершил противостояние со счетом 3:1.

«Вторая игра тоже была непростой. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться. Считаю, что с середины первого периода мы завладели преимуществом и владели им до конца игры, забили хорошие голы. Мы поблагодарили ребят в раздевалке за то, что они прониклись и услышали нас. Это была очень важная игра в турнирном плане и в психологическом, потому что нам предстоит провести две тяжелейшие игры в Ангарске. Ребята справились с этой задачей и победили достойно», - сказал Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

Напомним, первая игра «Сокол-Ермак» также завершилась победой красноярцев - 3:2. Соперники встретятся 26 декабря во дворце спорта «Ермак».

Фото: ХК «Сокол»