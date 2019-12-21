Хоккейный «Сокол» одержал победу в первом сибирском дерби против ангарского «Ермака». Игра состоялась накануне в «Кристалл Арене». Первые два периода красноярцы выиграли с минимальным счетом 1:0. Третья двадцатиминутка получилась более насыщенной на события. В последние четыре минуты болельщики увидели три заброшенные шайбы. Сперва «Сокол» наказал гостей за снятие вратаря и увеличил преимущество. Однако «Ермак» сдаваться не собирался и за последнюю минуту дважды огорчил хозяев. Итоговый счет - 3:2.

«В целом провели неплохой матч, за исключением последних 10 минут, их мы смазали откровенно. Видимо, рано поверили в победу, начали ошибаться, оборона начала рассыпаться в средней зоне, появились невынужденные ошибки. Соперник поддавил, хотя мы предупреждали во втором перерыве, что нужно сыграть поаккуратнее, без лишних выкрутасов, так сказать. Ну, что есть, то есть. Хорошо, что удержали победу. Всех болельщиков с победой, будем настраиваться на вторую игру», - заявил после игры Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

И уже сегодня в 17:00 пройдет вторая встреча красноярцев с «Ермаком».

«По окончании хоккейного матча состоится ставший уже традиционным для всех нас игрушкопад. После финальной сирены по команде ведущего с обратным отсчетом времени отправляем мягкие игрушки на лед «Кристалл Арены». Тем, кто сидит на верхних рядах лучше спуститься на нижние ряды, поближе ко льду. Все игрушки позже передадим нуждающимся детям! Приветствуем, если игрушка будет упакована в прозрачный полиэтиленовый пакет», - рассказали в пресс-службе клуба.

фото: ХК «Сокол»