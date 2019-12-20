Болельщики запишут новогодние поздравления для красноярского «Сокола»

В пятницу, 20 декабря, болельщики смогут записать новогодние поздравления для хоккеистов и фанатов «Сокола». На матче с «Ермаком» будет работать «камера поздравлений». Оставить пожелания можно с 18:00 до 18:40 в холле второго этажа «Кристалл Арены», напротив сектора N 10.

«Его можно будет выразить в виде фразы из одного-двух предложений или четверостишия — ваши поздравления войдут в предновогодний ролик.

Особенно приветствуются поздравления от детей и наличие клубной атрибутики», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе «Сокола».

«Камера поздравлений» также будет работать перед ответным матчем, который состоится в Красноярске в субботу, 21 декабря. Записать поздравление можно будет с 16:00 до 16:30.

Фото: ХК «Сокол»