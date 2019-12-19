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Владимир Путин: «Чемпионат мира по волейболу, скорее всего, пройдет в городах России»

Главная Спорт
Красноярск
17:47 19 Декабря 2019
спорт, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос ярославского журналиста о проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Красноярск станет одной из площадок спортивного первенства. 

Вопрос коснулся рекомендации исполкома WADA об отмене крупных соревнований в России. 

«WADA не запрещает проводить эти соревнования, они только рекомендуют международным Федерациям не проводить их. Я думаю, что чемпионат мира по волейболу, скорее всего, пройдет. Мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся», - отметил президент. 

Напомним, из-за решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) Красноярск может лишиться права проводить у себя крупные международные соревнования. Город планировал принять на своих площадках чемпионаты мира по вольной борьбе и волейболу. Власти также рассчитывают на проведение первенств по хоккею с мячом и фристайлу.

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