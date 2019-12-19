Владимир Путин: «Чемпионат мира по волейболу, скорее всего, пройдет в городах России»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос ярославского журналиста о проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Красноярск станет одной из площадок спортивного первенства.

Вопрос коснулся рекомендации исполкома WADA об отмене крупных соревнований в России.

«WADA не запрещает проводить эти соревнования, они только рекомендуют международным Федерациям не проводить их. Я думаю, что чемпионат мира по волейболу, скорее всего, пройдет. Мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся», - отметил президент.

Напомним, из-за решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) Красноярск может лишиться права проводить у себя крупные международные соревнования. Город планировал принять на своих площадках чемпионаты мира по вольной борьбе и волейболу. Власти также рассчитывают на проведение первенств по хоккею с мячом и фристайлу.