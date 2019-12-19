Победителя красноярской Универсиады дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Победителя Универсиады-2019 в Красноярске в дисциплине хафпайп Никиту Автанеева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение года. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на президента Федерации сноуборда Дениса Тихомирова.

Никита Автанеев получил три флажка в системе ADAMS, он не проставил информацию о месте нахождения, что стало поводом для дисквалификации.

Помимо золотой медали на красноярской Универсиаде-2019 у сноубордиста в копилке немало наград - он был победителем этапов Кубка Европы в дисциплине хафпайп, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы в 2012 году. Автанеев также выступал на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, ранее российская фигуристка Александра Кошевая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Эксперты взяли пробы у Кошевой во время студенческих игр в краевом центре. Анализ показал наличие торасемида — он относится к классу диуретиков. Свою ошибку девушка признала.