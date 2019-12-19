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В Красноярске пройдет самое ожидаемое хоккейное противостояние года

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Красноярск
09:58 19 Декабря 2019
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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20 и 21 декабря хоккейный клуб «Сокол» проведет заключительные в этом году домашние игры в рамках Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути. Оппонентом «крылатых» в двухматчевом противостоянии выступит самый принципиальный соперник – «Ермак» из Ангарска. Восточно-Сибирское дерби пройдет на «Кристалл Арене». Ожидается что команду «Ермак» из Иркутской области приедут поддержать до 100 болельщиков, что является «рекордом» для красноярских матчей.

Отметим, что 21 декабря, по окончании второго матча в «Кристалл Арене» состоится акция «Предновогодний игрушкопад». По ежегодной традиции болельщики, пришедшие на матч с игрушками, по команде ведущего бросят их на лед. Вы можете принести с собой мягкую игрушку любого размера. Позже хоккеисты все игрушки передадут нуждающимся детям из детских домов и приютов.

 

фото: ХК «Сокол»

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