Для красноярцев проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

В рамках Чемпионата России по фигурному катанию красноярцев пообещали научить основам этого вида спорта. Тренеры школы «Рассвет» проведут серию бесплатных мастер-классов для горожан.
В Красспорте рассказали, что тренировки пройдут на двух открытых ледовых городских площадках - стадионе «Рассвет» и ул. Кольцевая, 12а. Попасть на мастер-классы можно с 20 по 24 декабря с 18:00 до 20:00.
Опубликовано расписание работы площадок:
20 декабря, стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2л)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания.
21 декабря
ФОК «Олимп» (ул. Кольцевая, 12 А)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (ЦСК).
22 декабря
Стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2Л)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (Рассвет).
23 декабря
ФОК «Олимп» (ул. Кольцевая, 12 А)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (ЦСК).
24 декабря
Стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2Л);
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (Рассвет).
Отметим, что на занятия приглашаются все желающие.