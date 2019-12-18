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Для красноярцев проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

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Красноярск
12:25 18 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В рамках Чемпионата России по фигурному катанию красноярцев пообещали научить основам этого вида спорта. Тренеры школы «Рассвет» проведут серию бесплатных мастер-классов для горожан. 

В Красспорте рассказали, что тренировки пройдут на двух открытых ледовых городских площадках  - стадионе «Рассвет» и ул. Кольцевая, 12а. Попасть на мастер-классы можно с 20 по 24 декабря с 18:00 до 20:00.  

Опубликовано расписание работы площадок: 

20 декабря, стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2л)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания.

21 декабря
ФОК «Олимп» (ул. Кольцевая, 12 А)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (ЦСК).

22 декабря
Стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2Л)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (Рассвет).

23 декабря
ФОК «Олимп» (ул. Кольцевая, 12 А)
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (ЦСК).

24 декабря
Стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2Л);
18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;
19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (Рассвет).

Отметим, что на занятия приглашаются все желающие. 

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