Для красноярцев проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

В рамках Чемпионата России по фигурному катанию красноярцев пообещали научить основам этого вида спорта. Тренеры школы «Рассвет» проведут серию бесплатных мастер-классов для горожан.

В Красспорте рассказали, что тренировки пройдут на двух открытых ледовых городских площадках - стадионе «Рассвет» и ул. Кольцевая, 12а. Попасть на мастер-классы можно с 20 по 24 декабря с 18:00 до 20:00.

Опубликовано расписание работы площадок:

20 декабря, стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2л)

18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;

19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания.

21 декабря

ФОК «Олимп» (ул. Кольцевая, 12 А)

18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;

19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (ЦСК).

22 декабря

Стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2Л)

18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;

19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (Рассвет).

23 декабря

ФОК «Олимп» (ул. Кольцевая, 12 А)

18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;

19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (ЦСК).

24 декабря

Стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2Л);

18.00 - 19.00 – мастер классы от СШОР «Рассвет»;

19.00 - 20.00 - эстафеты на коньках с элементами фигурного катания (Рассвет).

Отметим, что на занятия приглашаются все желающие.