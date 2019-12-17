Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Федерация фигурного катания опубликовала список спортсменов, которые поедут на Чемпионат России. Первенство пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Так, ЧР по фигурному катанию-2019 пропустят некоторые звездные спортсмены: олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт, фигуристка Мария Сотскова, а также спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов.
В категории «Женское одиночное катание» выступят 18 фигуристок.
За медали в мужском одиночном катании также поборются 18 спортсменов. Список выглядит так:
Также на Чемпионате России выступят пары фигуристов:
Самым ожидаемым видом соревнований станут танцы на льду. В Красноярск приедут 15 пар:
Фото: fsrussia.ru