Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Федерация фигурного катания опубликовала список спортсменов, которые поедут на Чемпионат России. Первенство пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Так, ЧР по фигурному катанию-2019 пропустят некоторые звездные спортсмены: олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт, фигуристка Мария Сотскова, а также спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов.

В категории «Женское одиночное катание» выступят 18 фигуристок.

За медали в мужском одиночном катании также поборются 18 спортсменов. Список выглядит так:

Также на Чемпионате России выступят пары фигуристов:

Самым ожидаемым видом соревнований станут танцы на льду. В Красноярск приедут 15 пар:

Фото: fsrussia.ru