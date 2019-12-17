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Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
13:39 17 Декабря 2019
общество, спорт, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Федерация фигурного катания опубликовала список спортсменов, которые поедут на Чемпионат России. Первенство пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.  

Так, ЧР по фигурному катанию-2019 пропустят некоторые звездные спортсмены: олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт, фигуристка Мария Сотскова, а также спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов.

В категории «Женское одиночное катание» выступят 18 фигуристок.

Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске
 

За медали в мужском одиночном катании также поборются 18 спортсменов. Список выглядит так: 

Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске
 

Также на Чемпионате России выступят пары фигуристов: 

Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Самым ожидаемым видом соревнований станут танцы на льду. В Красноярск приедут 15 пар: 

Опубликован список участников ЧР по фигурному катанию в Красноярске

 

Фото: fsrussia.ru

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