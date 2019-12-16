В Красноярске встретили южноафриканского боксера Табисо Мчуну

В Красноярск прилетел соперник российского боксера Дениса Лебедева - южноафриканский спортсмен Табисо Мчуну. В краевом центре 21 декабря состоится бой за титул WBS silver.

При встрече в аэропорту боксеру из Южной Африки подарили меховую шапку и рукавицы.

«Это мой первый раз в Сибири, в Красноярске. Но я почитал и подготовился к поездке, взял с собой много теплой одежды. Надеюсь за время пребывания здесь изучить город. Тренировки, конечно, важный процесс, но сейчас мне в первую очередь нужно восстановиться, подготовить себя к бою, поэтому я предполагаю, что смогу погулять по городу. Я думаю, что сам бой будет очень интересным, я хорошо готовился и, надеюсь, публике это понравится», - сказал гость.