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В Красноярске встретили южноафриканского боксера Табисо Мчуну

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Красноярск
13:10 16 Декабря 2019
спорт, красноярск, бокс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярск прилетел соперник российского боксера Дениса Лебедева - южноафриканский спортсмен Табисо Мчуну. В краевом центре 21 декабря состоится  бой за титул WBS silver.

При встрече в аэропорту боксеру из Южной Африки подарили меховую шапку и рукавицы. 

«Это мой первый раз в Сибири, в Красноярске. Но я почитал и подготовился к поездке, взял с собой много теплой одежды. Надеюсь за время пребывания здесь изучить город. Тренировки, конечно, важный процесс, но сейчас мне в первую очередь нужно восстановиться, подготовить себя к бою, поэтому я предполагаю, что смогу погулять по городу. Я думаю, что сам бой будет очень интересным, я хорошо готовился и, надеюсь, публике это понравится», - сказал гость. 

Напомним, Денис Лебедев и Табисо Мчуну будут выступать в первой тяжелой категории. На счету российского боксера 32 победы. Табисо Мчуну за свою спортивную карьеру победил 21 раз, 13 нокаутом, пять раз он уступил соперникам на ринге.

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