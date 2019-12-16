Хоккейный «Сокол» в Красноярске встретится с «Ермаком» из Ангарска

Хоккеисты «Сокола» готовятся к играм со своим самым принципиальным соперником - «Ермаком» из Ангарска. Матчи состоятся 20 и 21 декабря на льду «Кристалл Арены» в Красноярске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В играх с соседями по Восточной Сибири нам нужен максимальный результат, ведь борьба за путевки в плей-офф в самом разгаре», - отметили в пресс-службе «Сокола».

Отметим, что «Сокол» находится на 13 месте турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги. По итогам 34 матчей «крылатые» заработали 42 очка.

Менее завидное положение у «Ермака» - за 34 игры команда заработала всего 26 очков и находится на 32 строчке турнирной таблицы.

В Конференции 2 «Сокол» на 8 строчке, а «Ермак» замыкает турнирную таблицу.

Фото: ХК «Сокол»