Волейбольный «Енисей» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге

Выездной матч в рамках 11 тура чемпионата России завершился для волейбольного «Енисея» поражением. В Санкт-Петербурге красноярцы всухую уступили хозяевам площадки «Зениту» со счетом 0:3 (18:25, 13:25, 21:25), передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что следующий матч «Енисей» проведет ровно через неделю - 23 декабря. Во дворце спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске команда сыграет против новосибирского «Локомотива».

Билеты на сибирское дерби в продаже на сайте клуба или в кассе дворца спорта.

Фото: МВК «Енисей»