В Красноярске презентовали медали чемпионата России по фигурному катанию

Организаторы презентовали медали чемпионата России по фигурному катанию-2020, который пройдет в Красноярске. На турнире разыграют 18 медалей в четырех категориях – в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Координатором разработки и создания комплекта наград для чемпионата стала компания «Красцветмет».

«Предварительный слой покрытия каждой медали для Чемпионата выполнен из палладия. Его нанесение решает сразу несколько задач: подготавливает поверхность к нанесению основного слоя и придает дополнительную прочность, защищая от физических и механических повреждений. Основное покрытие золотых и бронзовых медалей – тонкий слой золота 585 пробы, а для серебряных использовался родий (драгоценный металл платиновой группы). Также в создании наград применялись техники нанесения холодной эмали и фигурная вырубка», - сообщили в правительстве.

Церемония открытия соревнований состоится 26 декабря в правобережной «Платинум Арене». Закрытие чемпионата 29 декабря.