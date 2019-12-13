13 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске презентовали медали чемпионата России по фигурному катанию

Главная Спорт
Красноярск
17:16 13 Декабря 2019
медали, фигурное, соревнования, катание
версия для печати Ico_print

Организаторы презентовали медали чемпионата России по фигурному катанию-2020, который пройдет в Красноярске. На турнире разыграют 18 медалей в четырех категориях – в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Координатором разработки и создания комплекта наград для чемпионата стала компания «Красцветмет».

«Предварительный слой покрытия каждой медали для Чемпионата выполнен из палладия. Его нанесение решает сразу несколько задач: подготавливает поверхность к нанесению основного слоя и придает дополнительную прочность, защищая от физических и механических повреждений. Основное покрытие золотых и бронзовых медалей – тонкий слой золота 585 пробы, а для серебряных использовался родий (драгоценный металл платиновой группы). Также в создании наград применялись техники нанесения холодной эмали и фигурная вырубка», - сообщили в правительстве.

Церемония открытия соревнований состоится 26 декабря в правобережной «Платинум Арене». Закрытие чемпионата 29 декабря.

Фото: сайт Администрации Губернатора Красноярского края

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ачинск принял лучших футболистов края

Ачинск принял лучших футболистов края

13 Декабря 2019 г.
В лидерах Минусинск
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» обыграл «Динамо» из Твери

Хоккейный «Сокол» обыграл «Динамо» из Твери

13 Декабря 2019 г.
Итог матча - 3:0
Новости Красноярска: В Ачинске выберут лучших кикбоксеров Красноярского края

В Ачинске выберут лучших кикбоксеров Красноярского края

12 Декабря 2019 г.
Соревнования пройдут в зале борьбы
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» переиграл «Бахчешехир» в Кубке Европы

Баскетбольный «Енисей» переиграл «Бахчешехир» в Кубке Европы

12 Декабря 2019 г.
Главный тренер назвал эту победу одной из самых важных в сезоне
Новости Красноярска: В Красноярске состоится зимний фестиваль ГТО

В Красноярске состоится зимний фестиваль ГТО

12 Декабря 2019 г.
Соревнования откроются 14 декабря
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» уступил «Динамо» в матче ВХЛ

Красноярский «Сокол» уступил «Динамо» в матче ВХЛ

11 Декабря 2019 г.
Встреча завершилась счетом 2:3
Новости компаний
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

11 Декабря 2019 г.
Аркадий Волков признался, что у него вымогали взятку
Новости Красноярска: Красноярское биотопливо заинтересовало Японию

Красноярское биотопливо заинтересовало Японию

10 Декабря 2019 г.
Его производят краевые предприятия по глубокой переработке древесины
Новости Красноярска: В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

11 Декабря 2019 г.
Проезжая часть станет уже
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19