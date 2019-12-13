Ачинск принял лучших футболистов края

В Ачинске прошел турнир по мини-футболу на призы мэра Ачинска Илая Ахметова. В западную столицу края съехались команды из Хакасии, Новосибирской области и Красноярского края. XIV региональный турнир по мини-футболу на призы главы города Илая Ахметова собрал лучших юных футболистов Сибири.

По итогам турнира победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и особыми призами. Также среди участников выбрали пять лучших игроков, которые получили памятные подарки от ачинского градоначальника.

В турнире приняли участие 10 команд. 1 место занял «Олимпик» Минусинск. 2 место – «Клай» Саяногорск. 3 место – «Рассвет» Красноярск. В турнирной таблице команда Ачинска заняла 4 место.

Лучшими игроками признаны:

– Глеб Худицкий («Олимпик» Минусинск);

– Федор Саютин («Клай» Саяногорск);

– Федор Мелентьев («Рассвет» Красноярск);

– Михаил Цитриков («ЦИВС» Ачинск).

Лучшим вратарем признан Марк Филатов («Олимпик» Минусинск).