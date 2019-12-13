13 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ачинск принял лучших футболистов края

Главная Спорт
Красноярск
14:53 13 Декабря 2019
футбол, ачинск, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Ачинске прошел турнир по мини-футболу на призы мэра Ачинска Илая Ахметова. В западную столицу края съехались команды из Хакасии, Новосибирской области и Красноярского края. XIV региональный турнир по мини-футболу на призы главы города Илая Ахметова собрал лучших юных футболистов Сибири.

По итогам турнира победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и особыми призами. Также среди участников выбрали пять лучших игроков, которые получили памятные подарки от ачинского градоначальника.

В турнире приняли участие 10 команд. 1 место занял «Олимпик» Минусинск. 2 место – «Клай» Саяногорск. 3 место – «Рассвет» Красноярск. В турнирной таблице команда Ачинска заняла 4 место.

Лучшими игроками признаны:

– Глеб Худицкий («Олимпик» Минусинск);

– Федор Саютин («Клай» Саяногорск);

– Федор Мелентьев («Рассвет» Красноярск);

– Михаил Цитриков («ЦИВС» Ачинск).

Лучшим вратарем признан Марк Филатов («Олимпик» Минусинск).

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» обыграл «Динамо» из Твери

Хоккейный «Сокол» обыграл «Динамо» из Твери

13 Декабря 2019 г.
Итог матча - 3:0
Новости Красноярска: В Ачинске выберут лучших кикбоксеров Красноярского края

В Ачинске выберут лучших кикбоксеров Красноярского края

12 Декабря 2019 г.
Соревнования пройдут в зале борьбы
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» переиграл «Бахчешехир» в Кубке Европы

Баскетбольный «Енисей» переиграл «Бахчешехир» в Кубке Европы

12 Декабря 2019 г.
Главный тренер назвал эту победу одной из самых важных в сезоне
Новости Красноярска: В Красноярске состоится зимний фестиваль ГТО

В Красноярске состоится зимний фестиваль ГТО

12 Декабря 2019 г.
Соревнования откроются 14 декабря
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» уступил «Динамо» в матче ВХЛ

Красноярский «Сокол» уступил «Динамо» в матче ВХЛ

11 Декабря 2019 г.
Встреча завершилась счетом 2:3
Новости Красноярска: Красноярский стадион «Динамо» готовят к первым соревнованиям по лыжным гонкам

Красноярский стадион «Динамо» готовят к первым соревнованиям по лыжным гонкам

11 Декабря 2019 г.
14 декабря стартует городское первенство
Новости компаний
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

11 Декабря 2019 г.
Аркадий Волков признался, что у него вымогали взятку
Новости Красноярска: Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

11 Декабря 2019 г.
Президент прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Новости Красноярска: В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

11 Декабря 2019 г.
Проезжая часть станет уже
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19