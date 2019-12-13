Хоккейный «Сокол» обыграл «Динамо» из Твери

«Сокол» победил дебютанта высшей хоккейной лиги «Динамо» из Твери со счетом 3:0. Это была заключительная игра красноярцев на выезде.

Одну шайбу «крылатые» забили в первом периоде, еще две - в третьем. Отличились Владимир Коротков, Илья Бочков и Алексей Князев, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Безоговорочная победа «крылатых». Олега Шилина поздравляем с третьим «сухарем» в сезоне», - говорится в соцсетях красноярской команды.

Теперь болельщиков ждут две встречи подряд с принципиальным соперником – «Ермаком» из Ангарска. Матчи этих команд всегда проходят зрелищно. Игры состоятся в «Кристалл Арене» 21 и 22 декабря. Билеты уже появились в продаже.

Фото: ХК «Сокол»