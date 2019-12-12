В Ачинске выберут лучших кикбоксеров Красноярского края. С 13 по 15 декабря на ринге зала борьбы им. Д.Г. Миндиашвили состоится открытое региональное первенств по кикбоксингу.

В первый соревновательный день, 13 декабря, в 12:00 состоится официальная церемония открытия, после чего участники прибывших команд приступят к боям.

14 и 15 декабря бои также будут идти с 12:00. В последний день соревнований пройдут финальные бои, по результатам которых будут определены победители и призеры состязаний.

Сразу после этого состоится награждение победителей.

Главным судьей соревнований является Эдуард Колодин - спортивный судья Всероссийской категории. Он воспитал не одно поколение чемпионов.

Фото: администрация Ачинска