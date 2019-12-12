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Баскетбольный «Енисей» переиграл «Бахчешехир» в Кубке Европы

Главная Спорт
Красноярск
09:35 12 Декабря 2019
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей» одержал крупную победу над турецким «Бахчешехиром» в матче второго группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Встреча завершилась со счетом 105:90 (25:23, 32:18, 26:28, 22:21).

Самым результативным игроком «Енисея» стал Томислав Зубчич, набравший 33 очка.

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович назвал эту победу своей команды одной из самых важных в сезоне.

«В первую очередь, я очень хочу поздравить своих игроков с победой, сегодня они настоящие герои. Поверьте, нам противостоял очень сильный соперник», – заявил Анзулович.

Добавим, что 18 декабря на выезде красноярцы сыграют с турецкой «Каршиякой», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: красноярский «Енисей»

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