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В Красноярске состоится зимний фестиваль ГТО

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Красноярск
09:15 12 Декабря 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В субботу, 14 декабря, в спорткомплексе «Радуга» в Красноярске откроется зимний фестиваль ГТО. В соревнованиях будут участвовать 250 спортсменов из 51 территории края. Все они - победители муниципального этапа состязаний. Участники будут соревноваться в командах в разных возрастных категориях: 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60-69 лет.

«В программе соревнований: бег на лыжах 2, 3, 5 км, стрельба из электронного оружия, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, упражнение на гибкость, поднимание туловища из положения лежа на спине. Также в рамках фестиваля состоится конкурс «Знатоки ГТО», где каждому участнику предстоит ответить на 20 вопросов», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Награждение, а также церемония закрытия фестиваля состоятся в воскресенье в центре экстремального спорта «Спортэкс», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добавим, что первый зимний фестиваль ГТО в Красноярском крае прошел в марте 2017 года.

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