Красноярский «Сокол» уступил «Динамо» в матче ВХЛ

«Динамо» из Санкт-Петербурга одержало победу над красноярским «Соколом» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Выездная встреча завершилась поражением сибиряков со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

В составе «Динамо» голы оформили Владимир Барабанов (13-я минута), Иван Петраков (21-я) и Александр Кулагин (40-я). У красноярцев отличились Алексей Князев (25-я) и Антон Гловацкий (54-я).

«Хочу поздравить хозяев с победой, мощнее смотрелись, мобильнее. С нашей стороны игра получилась отрезками: отрезок хорошо - отрезок не очень, допустили глупейшие ошибки в позиционной обороне, после чего получили голы. Рук не опускаем, впереди заключительная игра выездной серии в Твери, готовимся, восстанавливаемся, идем дальше», - прокомментировал Владислав Хромых, главный тренер «Сокола».

Отметим, что 12 декабря красноярцы на выезде сыграют с хоккеистами «Динамо-Тверь».

Фото: «Сокол»