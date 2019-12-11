Красноярский стадион «Динамо» готовят к первым соревнованиям по лыжным гонкам

На красноярском стадионе «Динамо» стартовала подготовка лыжных трасс - специалисты спортшколы «Сибиряк» уплотняют снежный покров на буране. При необходимой толщине слоя будет также нарезана лыжня, рассказали в Красспорте.

Отметим, что в субботу, 14 декабря, стадион примет первые городские соревнования этой зимой - чемпионат и первенство по лыжным гонкам на дистанциях 3 и 5 км.

«Соревнования пройдут в личном зачете среди мужчин и женщин от 13 лет и старше. Лыжникам предстоит преодолеть дистанцию свободным стилем», - пояснили организаторы.

Напомним, ранее мэрия составила список катков и лыжных баз Красноярска. В городе будут работать около 20 лыжных объектов. Наиболее востребованные - стадионы «Динамо» и «Ветлужанка».

Фото: Красспорт