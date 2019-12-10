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Минспорта ждет решения Федераций о судьбе мировых соревнований в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
13:52 10 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал решение исполкома WADA об отстранении России от международных соревнований. Глава ведомства рассказал о судьбе мировых турниров по борьбе и волейболу - первенства должны пройти в Красноярске в 2022 году.

«Я прошу пока не драматизировать ситуацию. Безусловно, те решения, которые принял вчера исполком WADA - это удар по всему российскому спорту, по нашим спортсменам. Но эту ситуацию уже комментируют на самом высоком уровне. Мы ждем тех решений, которые будут приняты федеральными властями. Суд должен поставить окончательную точку в этом вопросе. Да, у нас были и есть планы по проведению крупных спортивных мероприятий - это чемпионат мира по борьбе в 2022 году и отдельные матчи по волейболу. Мы контактируем с российскими и международными федерациями. На сегодняшний день позиция по поводу Красноярска исключительно положительная. Мы надеемся, что шансы оставить соревнования в краевом центре есть. Ситуация непростая, но мы сегодня с ней спокойно работаем», - сказал Ростовцев. 

Он назвал решение WADA политическим.

«Очень показательны те ситуации, которые были год назад. Тогда в преддверии зимних Олимпийских игр были приняты не вполне обоснованные и аргументированные решения, которые в судебном порядке были отменены. Ситуация с антидопинговым обеспечением вышла на политический уровень. Надо отдавать отчет, что были нарушения и у российских спортсменов, наряду с другими странами. Такой жесткой реакции к ним пока нет», - отметил министр. 

Ростовцев предположил, что международные спортивные федерации примут решение в пользу Красноярска, где есть все условия для проведения мировых первенств.

«Я думаю, что все будет нормально. В тех рекомендациях, которые месяц назад комитет по соответствию выдал исполкому WADA, было сказано, что «мы не рекомендуем в течение четырех лет проводить крупные соревнования в России, но там, где решения уже приняты, оставлять все на усмотрение международных федераций, если нет юридических регламентов по переносу. У Красноярска большой опыт и качественная инфраструктура, наши коллеги это понимают. Надеемся на лучшее», - подытожил министр.

Напомним, из-за решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) Красноярск может лишиться права проводить у себя крупные международные соревнования. Город планировал принять на своих площадках чемпионаты мира по вольной борьбе и волейболу. Власти также рассчитывают на проведение первенств по хоккею с мячом и фристайлу.

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