Краевое министерство спорта пока не комментирует возможность отмены мировых чемпионатов в Красноярске

Из-за решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) Красноярск может лишиться права проводить у себя крупные международные соревнования. Город планировал принять на своих площадках чемпионаты мира по вольной борьбе, волейболу и хоккею с мячом.

Напомним, такое решение исполком WADA принял накануне, 9 декабря. Россия на четыре года отстранена от участия в международных турнирах - запрет распространяется на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

В краевом министерстве спорта пока не комментируют ситуацию. Чемпионаты мира по вольной борьбе и волейболу должны пройти в Красноярске в 2022 году. Краевые власти также вели переговоры по поводу проведения международных игр по хоккею с мячом.

Отметим, что у России есть возможность оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.