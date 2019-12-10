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Краевое министерство спорта пока не комментирует возможность отмены мировых чемпионатов в Красноярске

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Красноярск
11:32 10 Декабря 2019
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из-за решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) Красноярск может лишиться права проводить у себя крупные международные соревнования. Город планировал принять на своих площадках чемпионаты мира по вольной борьбе, волейболу и хоккею с мячом.

Напомним, такое решение исполком WADA принял накануне, 9 декабря. Россия на четыре года отстранена от участия в международных турнирах - запрет распространяется на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

В краевом министерстве спорта пока не комментируют ситуацию. Чемпионаты мира по вольной борьбе и волейболу должны пройти в Красноярске в 2022 году. Краевые власти также вели переговоры по поводу проведения международных игр по хоккею с мячом. 

Отметим, что у России есть возможность оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.

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