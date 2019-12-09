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Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте

Главная Спорт
Красноярск
13:32 9 Декабря 2019
красноярск, спорт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Токио завершилось первенство мира по прыжкам на батуте - красноярка Юлия Иванова получила золотую медаль. Она тренируется в спортивной школе «Спутник», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

В Красспорте рассказали, что в квалификационном раунде принимали участие 20 спортсменок из десяти стран мира. Сильной была конкуренция и среди россиянок -  три девушки попали в финал. 

«По результатам финальных соревнований Юлия Иванова завоевала золотую медаль, опередив свою соперницу из Австралии на 0,3 балла. Еще одной россиянке Коротковой Лилии досталась бронза. Неудачно сложилось второе упражнение для Тиховоной Дарьи, которая была лидером финальных соревнований после первого упражнения. В результате 8 место», - прокомментировали в Красспорте. 

Отметим, что всего российская сборная на мировых соревнованиях в Токио завоевала 27 медалей. Из них восемь золотых, десять серебряных и девять бронзовых.

Видео: vk.com/krasnoyarskrf

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