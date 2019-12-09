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Хоккейный «Сокол» уступил «СКА-Неве» в овертайме

Главная Спорт
Красноярск
11:50 9 Декабря 2019
спорт, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сокол» уступил «СКА-Неве» в выездном матче в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В основное время победитель не определился. В первом периоде лидировала «СКА-Нева», во втором тайме красноярцы вырвались вперед. В третьей части матча соперникам удалось забросить в ворота «крылатых» еще одну шайбу и завершить основное время со счетом на табло 2:2. В овертайме удача была на стороне «СКА-Невы».

«Считаю, была равная игра. Кто лучше реализовал моменты, тот и победил. Хочу поблагодарить ребят за то, что сражались до конца. Были ошибки, но это хоккей. Без них никак. Ошибки были те, которые мы пытаемся искоренить, но у нас они периодически повторяются. В этой поездке у нас еще две игры. Настраиваемся, готовимся, а нашим болельщикам спасибо за поддержку», - сказал Владислав Хромых, главный тренер «Сокола». 

У красноярцев в матче отличились Владимир Коротков и Антон Савельев. По итогам прошедшей встречи «Сокол» заработал одно очко и поднялся на 12 место в турнирной таблице, передает корреспондент Sibnovosti.ru

10 декабря «Сокол» сыграет против «Динамо- Санкт-Петербург», а на 12 декабря запланирована выездная встреча с «Динамо-Тверь».

Фото: ХК «Сокол»

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