В Минусинске запланировано строительство бассейна за 400 млн рублей

К 200-летию Минусинска построят бассейн за 400 млн рублей. Спортивный объект будет создаваться по индивидуальному проекту. Предусмотрена 25-метровая чаша с 8-ю дорожками, а также мини-бассейн для детей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Тон».

Строительство начнется в 2020 году, а сдать объект планируют через три года. В новом бассейне хотят проводить соревнования общероссийского уровня.

Напомним, Минусинск отметит 200-летний юбилей в 2023 году. На подготовку празднования и благоустройство города краевые власти выделяют около 2 млрд рублей. В том числе предусмотрена реконструкция Спасского и Вознесенского соборов.