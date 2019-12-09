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В Минусинске запланировано строительство бассейна за 400 млн рублей

Главная Спорт
Красноярск
08:55 9 Декабря 2019
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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К 200-летию Минусинска построят бассейн за 400 млн рублей. Спортивный объект будет создаваться по индивидуальному проекту. Предусмотрена 25-метровая чаша с 8-ю дорожками, а также мини-бассейн для детей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Тон».

Строительство начнется в 2020 году, а сдать объект планируют через три года. В новом бассейне хотят проводить соревнования общероссийского уровня.

Напомним, Минусинск отметит 200-летний юбилей в 2023 году. На подготовку празднования и благоустройство города краевые власти выделяют около 2 млрд рублей. В том числе предусмотрена реконструкция Спасского и Вознесенского соборов.

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