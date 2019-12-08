Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом «Алании»

Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом футбольной «Алании» из Владикавказа. Об этом Sibnovosti.ru стало известно только что. По словам Гуриева, такое решение связано с неэффективной работой теперь уже бывшего президента «Алании» Владимира Габулова.

«В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены множественные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ, - сказал Владимир Гуриев. - С 9 декабря приступаю к работе в качестве президентом клуба. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые.Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем».

Бизнесмен также опроверг информацию о двухмесячной задержке зарплат в клубе, распространенную в СМИ и социальных сетях. Выплаты за октябрь уже закрыты, на будущей неделе решится вопрос с выплатой зарплаты за ноябрь. По словам Гуриева, основная часть задолженности касалась премиальных и возникла «из-за небрежного оформления документов прежним руководством».

«Мы пришли сюда возрождать футбол и радовать болельщиков», - резюмировал Гуриев и добавил, что задача клуба - поэтапный выход в Премьер-лигу.

Напомним, в июле этого года Данил Гуриев (сын предпринимателя и металлургического магната Владимира Гуриева, чей бизнес находится в Красноярском крае. По данным СПАРК-Интерфакс, он является владельцем нескольких компаний и выступает акционером ГМК «Сплав», которому принадлежит 100% Новоангарского обогатительного комбината) стал единственным владельцем частного футбольного клуба «Алания» из Северной Осетии. По словам нового учредителя, в спортивный проект его привел «патриотизм» и беспокойство за состояние футбола в республике.

Добавим, «Алания» из Владикавказа основана в 1921 году. Является чемпионом России 1995 года, двукратным серебряным призером в 1992 и 1996 годах. Несколько лет назад клуб фактически стал банкротом. Сейчас команда выступает в зоне Юг второго дивизиона, где занимает второе место после 18 туров.



фото: правительство республики Северная Осетия