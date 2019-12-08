8 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом «Алании»

Главная Спорт
Красноярск
17:59 8 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом футбольной «Алании» из Владикавказа. Об этом Sibnovosti.ru стало известно только что. По словам Гуриева, такое решение связано с неэффективной работой теперь уже бывшего президента «Алании» Владимира Габулова. 

«В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены множественные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ, - сказал Владимир Гуриев. - С 9 декабря приступаю к работе в качестве президентом клуба. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые.Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем».

Бизнесмен также опроверг информацию о двухмесячной задержке зарплат в клубе, распространенную в СМИ и социальных сетях. Выплаты за октябрь уже закрыты, на будущей неделе решится вопрос с выплатой зарплаты за ноябрь. По словам Гуриева, основная часть задолженности касалась премиальных и возникла «из-за небрежного оформления документов прежним руководством».

«Мы пришли сюда возрождать футбол и радовать болельщиков», - резюмировал Гуриев и добавил, что задача клуба - поэтапный выход в Премьер-лигу.

Напомним, в июле этого года Данил Гуриев (сын предпринимателя и металлургического магната Владимира Гуриева, чей бизнес находится в Красноярском крае. По данным СПАРК-Интерфакс, он является владельцем нескольких компаний и выступает акционером ГМК «Сплав», которому принадлежит 100% Новоангарского обогатительного комбината) стал единственным владельцем частного футбольного клуба «Алания» из Северной Осетии. По словам нового учредителя, в спортивный проект его привел «патриотизм» и беспокойство за состояние футбола в республике.

Добавим, «Алания» из Владикавказа основана в 1921 году. Является чемпионом России 1995 года, двукратным серебряным призером в 1992 и 1996 годах. Несколько лет назад клуб фактически стал банкротом. Сейчас команда выступает в зоне Юг второго дивизиона, где занимает второе место после 18 туров.

фото: правительство республики Северная Осетия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» вырвал победу у «Водника»

Хоккейный «Енисей» вырвал победу у «Водника»

8 Декабря 2019 г.
Ворота соперника защищал Роман Черных
Новости Красноярска: Профессиональным спортивным клубам Красноярского края урежут бюджет

Профессиональным спортивным клубам Красноярского края урежут бюджет

5 Декабря 2019 г.
В 2020 году финансирование будет сокращено на 10%
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил «Волгу»

Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил «Волгу»

5 Декабря 2019 г.
Пять мячей забил Сергей Ломанов
Новости Красноярска: Ачинск продолжает серию спортивных соревнований

Ачинск продолжает серию спортивных соревнований

4 Декабря 2019 г.
На этот раз - футбол
Новости Красноярска: На базе спортшколы «Рассвет» открывается отделение по хоккею с шайбой

На базе спортшколы «Рассвет» открывается отделение по хоккею с шайбой

4 Декабря 2019 г.
В группы будут зачислены 206 детей
Новости Красноярска: Будущие олимпийские чемпионки: ачинские гимнастки вновь на пьедестале почета

Будущие олимпийские чемпионки: ачинские гимнастки вновь на пьедестале почета

3 Декабря 2019 г.
250 спортсменок выступили на Первенстве города
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

3 Декабря 2019 г.
Налетчиков разыскивает полиция
Новости Красноярска: Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

6 Декабря 2019 г.
Сотрудники подозреваются в присвоении 3 млн рублей
Новости Красноярска: Еще один водитель насмерть разбился в ДТП под Уяром

Еще один водитель насмерть разбился в ДТП под Уяром

3 Декабря 2019 г.
В минувшие выходные на трассе погибло восемь человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19